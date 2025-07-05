Крокодил растерзал пенсионера

В Индонезии крокодил убил 80-летнего мужчину

В Индонезии пожилой мужчина стал жертвой крокодила. Об этом сообщает news.com.au.

Крокодил растерзал 80-летнего пенсионера по имени Васим, когда тот купался в реке Семака в провинции Лампунг. Трехметровая рептилия напала на мужчину внезапно, утащив его под воду на глазах у односельчан.

Жители деревни почти час преследовали крокодила по берегу с палками и камнями. «Когда мы его достали, он уже был мертв», — рассказал начальник местной полиции.

По данным властей, только за последние десять лет в Индонезии зафиксировано более тысячи нападений крокодилов. Экологи связывают это с сокращением естественной среды обитания рептилий из-за добычи олова и перелова рыбы.

Ранее сообщалось, что в Мозамбике молодой футболист стал жертвой крокодила во время тренировки. Рептилия набросилась на юношу, когда он остановился у воды после пробежки.