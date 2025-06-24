Крокодил съел футболиста во время тренировки

В Мозамбике крокодил напал на футболиста во время тренировки

В Мозамбике молодой футболист стал жертвой крокодила во время тренировки. Об этом сообщает Daily Sun.

19-летний Эстевау Альберто Жино, игрок клуба второго дивизиона «Атлетико Минейро де Тете», тренировался на берегу реки Замбези в западной провинции Тете, когда произошел трагический инцидент.

По словам тренера команды Эдуарду Карвалью, в четверг вечером, 19 июня, Жино после пробежки потянулся к воде, и в этот момент на него напал крокодил. Свидетели говорят, что хищник был огромным — около пяти метров в длину. Товарищи не успели помочь юноше.

Нападения крокодилов в районе Замбези происходят регулярно. Представитель местной полиции Леонел Мучина подтвердил инцидент, отметив, что тело до сих пор не нашли.

Ранее бывший рыбак из Зимбабве рассказал о нападении крокодила, которое он пережил два года назад на реке Замбези. Рептилия подкралась к нему, когда он ловил рыбу. Мужчина считал, что он в безопасности, потому что неподалеку на другой берег переходило стадо слонов.