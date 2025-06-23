Крокодил оторвал ноги и руку у кричащего мужчины

В Зимбабве крокодил оторвал рыбаку ноги и руку

Бывший рыбак из Зимбабве рассказал о нападении крокодила, которое он пережил два года назад. Об этом сообщает издание The Herald.

Рептилия подкралась к Виндаси Млейа, когда тот ловил рыбу в реке Замбези. Мужчина считал себя в безопасности, потому что неподалеку на другой берег переходило стадо слонов. Когда он заметил плывущего под водой крокодила, то попытался убежать, но не успел: хищник бросился на него.

Млейа отчаянно кричал и пытался разжать челюсти рептилии. Крики услышали другие рыбаки и поспешили на помощь. «Мне удалось справиться с крокодилом, но за это пришлось дорого заплатить, — рассказывает рыбак. — Я почувствовал острую боль, когда он сжал зубы, оторвав мне ноги и одну руку».

На этом проблемы бывшего рыбака не закончились. «Когда я очнулся, то понял, что моя жизнь бесповоротно изменилась, — вспоминает он. — Я перестал быть человеком, который способен прокормить семью». Чтобы приносить хоть какую-то пользу, мужчина завел огород.

Хотя после нападения прошло немало времени, фантомные боли в отсутствующих конечностях не дают ему спать. Иногда он просыпается с криком.

Ранее сообщалось, что беременная женщина стала жертвой крокодила на кухне своего затопленного дома в Индонезии. Нападение произошло, когда она готовила обед.