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05:00, 3 июня 2025Из жизни

Крокодил съел беременную женщину на ее кухне

В Индонезии крокодил напал на беременную женщину на кухне ее дома
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Vi Vien Lee / Getty Images

Беременная женщина стала жертвой крокодила на кухне своего затопленного дома в Индонезии. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел, когда 28-летняя Мунира, находившаяся на восьмом месяце беременности, готовила обед у себя на кухне. Внезапно ей в ногу вцепился крокодил. Дом Муниры, построенный на сваях, оказался подтоплен после разлива реки из-за сильных дождей. Хищник воспользовался этим и незаметно подобрался к ней в мутной воде.

Сестра Муниры услышала крики и бросилась ей на помощь, но крокодил успел утянуть жертву под воду и попытался ее съесть. Полчаса спустя местные жители обнаружили останки женщины в реке Мамбулу. «Она не могла сопротивляться — крокодил утащил ее с кухни под воду», — заявил начальник местной полиции Суприади.

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Эксперты отмечают тревожную тенденцию: в прошлом году в Индонезии было зафиксировано 179 нападений крокодилов, 92 из которых оказались фатальными. Причиной называют сокращение естественной кормовой базы рептилий из-за рыболовства и разрушения их среды обитания.

С 1999 года гребнистые крокодилы находятся под охраной государства в Индонезии, что осложняет контроль над их популяцией. Местные жители требуют от властей срочных мер по предотвращению новых трагедий.

Ранее сообщалось, что в Индонезии школьник стал жертвой гигантского крокодила. Хищник набросился на него, когда он зашел в воду, чтобы достать мяч.

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