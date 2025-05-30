Крокодил съел 13-летнего мальчика

В Индонезии крокодил растерзал подростка, который прыгнул в реку за мячом

В Индонезии школьник стал жертвой гигантского крокодила. Об этом сообщает Daily Mail.

Трагический инцидент произошел 24 мая. По свидетельствам очевидцев, 13-летний Мухаммад Сяхпутра Алманда играл в футбол с друзьями рядом с рекой. Четырехметровый крокодил внезапно атаковал мальчика, когда тот зашел в воду, чтобы достать мяч.

«Он попросил друга бросить мяч в воду, прыгнул за ним и больше не всплыл», — рассказали свидетели. Друзья подростка в ужасе наблюдали, как хищник утаскивает его под воду. Крокодил растерзал жертву и съел несколько частей тела мальчика.

Спасательные команды на лодках прочесывали реку несколько часов, прежде чем обнаружили тело с многочисленными травмами. Родители погибшего подростка получили тело сына для похорон.

Смерть мальчика всколыхнула местное сообщество: люди требуют от властей принять срочные меры по обеспечению безопасности.

Эксперты отмечают тревожную тенденцию — в последние годы крокодилы все чаще появляются вблизи населенных пунктов. «Из-за избыточного рыболовства и разрушения естественной среды обитания хищники вынуждены искать пищу ближе к деревням», — отметил эколог из Джакарты.

Ранее сообщалось, что в Индии фермер стал жертвой крокодила, который проглотил его целиком. Останки мужчины так и не нашли.