Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:01, 21 мая 2025Из жизни

Крокодил целиком съел фермера

24 Digital: В Индии крокодил целиком проглотил мужчину
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: uppu1988 / Unsplash

В Индии фермер стал жертвой крокодила, который проглотил его целиком. Об этом сообщает 24 Digital.

Трагический инцидент произошел в округе Нараянпет. 55-летний фермер Ганка Тумпа проверял клапан водопровода у реки, когда огромная рептилия напала на него сзади. Приятель Тумпа, который пришел к реке вместе с ним, попытался помочь товарищу, но хищник быстро утащил его на глубину.

Свидетель тут же побежал в деревню и известил о случившемся односельчан и семью Тумпы. Им удалось разглядеть крокодила с телом в пасти, но шум спугнул животное, и оно скрылось в воде вместе с останками мужчины. Останки так и не нашли, предположительно крокодил съел фермера целиком.

Происшествие вновь подняло вопрос конфликтов между людьми и хищниками в регионе. Власти пообещали принять меры для предотвращения подобных случаев.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021

Ранее сообщалось, что в Индонезии спасатели нашли останки мальчика, который стал жертвой крокодила. Десятилетний мальчик по имени Фики плавал в реке с шестью друзьями, когда на него напал хищник.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один из богатейших депутатов решил уйти из Госдумы. Как он объяснил это?

    На Украине начался скандал после удара «Искандера» по лагерю спецназа ВСУ

    В Ереване активисты перепутали Лаврова с иранским министром и устроили протест

    Медведев пошутил о салфетке Макрона

    Операторы «Омерзительной восьмерки» уничтожили семь безэкипажных катеров ВСУ

    Россия пригласила недружественные страны на встречу по безопасности в Москве

    Крокодил целиком съел фермера

    Подсевшей на секс по телефону замужней женщине дали совет

    Власти Белгородской области подали в суд на строителей оборонительных сооружений

    Украину предупредили о грядущем конфликте с одной европейской страной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости