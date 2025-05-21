Крокодил целиком съел фермера

24 Digital: В Индии крокодил целиком проглотил мужчину

В Индии фермер стал жертвой крокодила, который проглотил его целиком. Об этом сообщает 24 Digital.

Трагический инцидент произошел в округе Нараянпет. 55-летний фермер Ганка Тумпа проверял клапан водопровода у реки, когда огромная рептилия напала на него сзади. Приятель Тумпа, который пришел к реке вместе с ним, попытался помочь товарищу, но хищник быстро утащил его на глубину.

Свидетель тут же побежал в деревню и известил о случившемся односельчан и семью Тумпы. Им удалось разглядеть крокодила с телом в пасти, но шум спугнул животное, и оно скрылось в воде вместе с останками мужчины. Останки так и не нашли, предположительно крокодил съел фермера целиком.

Происшествие вновь подняло вопрос конфликтов между людьми и хищниками в регионе. Власти пообещали принять меры для предотвращения подобных случаев.

Ранее сообщалось, что в Индонезии спасатели нашли останки мальчика, который стал жертвой крокодила. Десятилетний мальчик по имени Фики плавал в реке с шестью друзьями, когда на него напал хищник.