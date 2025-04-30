Крокодил растерзал десятилетнего мальчика

В Индонезии десятилетний мальчик стал жертвой крокодила

В Индонезии спасатели нашли останки мальчика, который стал жертвой крокодила. Об этом пишет VOI.

Трагический инцидент произошел в субботу, 26 апреля. Десятилетний мальчик по имени Фики плавал в реке с шестью друзьями, когда на него напал хищник. По словам свидетелей, ребенок пытался спастись и ухватился за бамбуковую палку, но крокодил утянул его под воду и растерзал.

Поисковая операция была начата утром следующего дня и продолжалась несколько часов. Команда совместного поиска и спасения (SAR) обнаружила тело в реке в воскресенье, 27 апреля, примерно в 200 метрах от места происшествия.

Ранее сообщалось, что в южноафриканской провинции Квазулу-Натал крокодил напал на женщину, переходившую реку Энселени. Хищник не стал есть ее: раны нашли только на кисти руки.

