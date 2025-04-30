Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:02, 30 апреля 2025Из жизни

Крокодил растерзал десятилетнего мальчика

В Индонезии десятилетний мальчик стал жертвой крокодила
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Thomas Couillard / Unsplash

В Индонезии спасатели нашли останки мальчика, который стал жертвой крокодила. Об этом пишет VOI.

Трагический инцидент произошел в субботу, 26 апреля. Десятилетний мальчик по имени Фики плавал в реке с шестью друзьями, когда на него напал хищник. По словам свидетелей, ребенок пытался спастись и ухватился за бамбуковую палку, но крокодил утянул его под воду и растерзал.

Поисковая операция была начата утром следующего дня и продолжалась несколько часов. Команда совместного поиска и спасения (SAR) обнаружила тело в реке в воскресенье, 27 апреля, примерно в 200 метрах от места происшествия.

Материалы по теме:
Банка сгущенки застряла в пасти медведя и едва не убила его. Как дикие животные в России страдают от мусора?
Банка сгущенки застряла в пасти медведя и едва не убила его.Как дикие животные в России страдают от мусора?
21 июля 2022
«Атака на человека, она молниеносная» Люди и медведи чаще угрожают друг другу на Диксоне. Что происходит на этом острове?
«Атака на человека, она молниеносная»Люди и медведи чаще угрожают друг другу на Диксоне. Что происходит на этом острове?
16 сентября 2022

Ранее сообщалось, что в южноафриканской провинции Квазулу-Натал крокодил напал на женщину, переходившую реку Энселени. Хищник не стал есть ее: раны нашли только на кисти руки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал о перспективе отношений с Европой

    США обрушили новые санкции на иранскую нефть

    Рой пчел атаковал судью во время футбольного матча

    В Белом доме испугались невозможности урегулировать конфликт на Украине

    В Москве поубавилось малогабаритных квартир

    Уступку Трампа по выборам на Украине объяснили

    Москвичам предложили пожить в шестиметровой квартире

    В ВСУ рассказали о тяжелом положении на покровском направлении

    Французская компания займется захватом космических объектов

    В офисе Зеленского назвали последствие конфликта Индии и Пакистана для Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости