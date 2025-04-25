Крокодил напал на женщину на переправе

В ЮАР женщина упала в воду из-за крокодила и захлебнулась

В южноафриканской провинции Квазулу-Натал крокодил напал на женщину, переходившую реку Энселени. Об этом сообщает сайт IOL.co.za.

На следующий день местные жители заметили останки в реке и сообщили о них в правоохранительные органы. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и извлекли женщину из воды.

В полиции полагают, что женщина шла по переправе, которую часто используют жители окрестных сел. Из-за крокодила она упала в воду и захлебнулась. После этого хищник к ней не притрагивался: раны нашли только на кисти руки.

Ранее сообщалось, что в Зимбабве крокодилы растерзали мужчину, ловившего рыбу в реке Замбези. Хищникам удалось опрокинуть лодку, на которой стоял рыболов.

