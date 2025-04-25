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05:00, 25 апреля 2025Из жизни

Крокодил напал на женщину на переправе

В ЮАР женщина упала в воду из-за крокодила и захлебнулась
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Unsplash

В южноафриканской провинции Квазулу-Натал крокодил напал на женщину, переходившую реку Энселени. Об этом сообщает сайт IOL.co.za.

На следующий день местные жители заметили останки в реке и сообщили о них в правоохранительные органы. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и извлекли женщину из воды.

В полиции полагают, что женщина шла по переправе, которую часто используют жители окрестных сел. Из-за крокодила она упала в воду и захлебнулась. После этого хищник к ней не притрагивался: раны нашли только на кисти руки.

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