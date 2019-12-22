В Совфеде оценили слова дипломата США о благодарности ЕС за санкции

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что все ведущие дипломаты крупных стран Евросоюза негативно относятся к американским санкциям, наложенным на российский газопровод «Северный поток-2». Так он прокомментировал 22 декабря в беседе с RT слова посла США в Германии Ричарда Гренелла, заявившего, что ЕС благодарен за санкции.

«Гренелл выдает желаемое за действительное», — отметил Цеков, заключив, что слова дипломата США не соответствуют правде.

Ранее 22 декабря Гренелл рассказал, что 15 европейских стран, Европейская комиссия и Европейский парламент выразили свои опасения по поводу проекта «Северный поток-2». «Санкции представляют собой очень проевропейское решение. Мы считаем, что заняли чрезвычайно проевропейскую позицию. Я почти весь день слышу от европейских дипломатов благодарность за то, что приняли эти меры», — сказал он.

Также Гренелл прямо заявил, что цель наложенных санкций — диверсификация источников энергии в Европе.

21 декабря вице-канцлер и министр финансов Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин категорически против санкций США в отношении компаний, прокладывающих «Северный поток-2». Политик назвал действия США серьезным вмешательством во внутренние дела Германии и Европы. «Очевидно, что мы не согласимся с введением таких санкций и постараемся, разъяснить это правительству США», — добавил он.

Накануне стало известно, что швейцарская компания Allseas приостановила строительство «Северного потока-2» из-за угрозы санкций США. Оператор строительства российского газопровода заявил, что вместе с компаниями, поддерживающими проект, будет работать над его скорейшим завершением.

Строительство «Северного потока-2» практически завершено. По состоянию на ноябрь 2019-го построено более 80 процентов газопровода. Его запуск запланирован на середину 2020 года.

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