В России спасатели подняли из воды тело пропавшего в начале июля ребенка

В Курганской области из воды подняли тело ребенка, которого искали с начала июля. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram.
О судьбе 12-летнего мальчика ничего не было известно с начала июля. Его и еще одного ребенка унесло течением во время купания в местной реке. Одного из детей спасли рыбаки. К поискам второго подключили водолазов.
Найти мальчика удалось 5 июля. Он не выжил.
2 июля сразу трое подростков не всплыли из воды к Приморском крае. С начала лета Приморье уже утонули восемь детей.