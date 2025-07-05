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15:02, 5 июля 2025Россия

В России спасатели подняли из воды тело пропавшего в начале июля ребенка

В Курганской области из воды подняли тело 12-летнего ребенка
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Курганской области из воды подняли тело ребенка, которого искали с начала июля. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram.

О судьбе 12-летнего мальчика ничего не было известно с начала июля. Его и еще одного ребенка унесло течением во время купания в местной реке. Одного из детей спасли рыбаки. К поискам второго подключили водолазов.

Найти мальчика удалось 5 июля. Он не выжил.

2 июля сразу трое подростков не всплыли из воды к Приморском крае. С начала лета Приморье уже утонули восемь детей.

ЖЗЛ
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