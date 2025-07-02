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08:03, 2 июля 2025Россия

Трое подростков утонули в российском озере

МЧС: В Приморье трое молодых людей утонули в озере
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Трое молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет утонули в озере рядом с селом Абрамовка в Приморском крае, сообщает в среду, 2 июля, ТАСС.

Как уточнили в краевом ГУ МЧС, сигнал о том, что 18-летний молодой человек, 17-летняя девушка и 14-летний подросток купались на озере и не вернулись домой, поступил вечером 1 июля. На берегу озера остались личные вещи пропавших, добавили в ведомстве.

Тела утонувших обнаружили водолазы МЧС России. Они были переданы сотрудникам полиции.

С начала лета Приморье утонули восемь детей. Только за одну неделю с 18 до 25 июня, произошло четыре подобных несчастных случая, отметили в прокуратуре региона.

Ранее сообщалось, что в российском регионе ребенок утонул в 30-литровом ведре. Силовики подтвердили смерть годовалой девочки в деревне Тихвинка в Омской области. По предварительной информации, малышка потянулась за арбузной коркой, которая плавала на дне ведра. Возбуждено уголовное дело.

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