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08:09, 15 июня 2025Силовые структуры

В российском регионе ребенок утонул в ведре

Годовалая девочка в деревне Тихвинка в Омской области утонула в ведре
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Годовалая девочка в деревне Тихвинка в Омской области утонула в ведре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу регионального СУ СК России.

По версии следствия, родители троих детей в состоянии алкогольного опьянения легли спать около 17:00 по местному времени (14:00 по московскому). Проснувшись, мать обнаружила ребенка головой вниз в 30-литровом ведре, наполненном водой на десять сантиметров. Отмечается, что девочка скончалась из-за асфиксии. По предварительным данным, ребенок потянулся за арбузной коркой, которая плавала на дне ведра. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в детском саду в городе Боровичи семилетний мальчик умер во время тихого часа, по данному факту проводится доследственная проверка.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге у пятилетнего ребенка произошла остановка сердца после ужина дома, спасти его не удалось.

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