Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:56, 22 февраля 2025Россия

В российском городе у ребенка остановилось сердце после ужина

В Санкт-Петербурге у пятилетнего ребенка произошла остановка сердца после ужина
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress

В Санкт-Петербурга у пятилетнего ребенка произошла остановка сердца после ужина дома, спасти его не удалось. Об этом пишет 78.ru.

Согласно информации телеканала, вечером 21 февраля мальчик поужинал, после чего его состояние резко ухудшилось: у ребенка началась рвота, появились судороги, он начал задыхаться.

Родители несовершеннолетнего вызвали скорую помощь. Прибывшие через пять минут медики госпитализировали мальчика, однако спасти его не смогли. У ребенка диагностировали остановку сердца.

Ранее в Москве четырехлетний мальчик пообедал супом с курицей и едва не умер. Ребенок разговаривал во время принятия пищи и поперхнулся. Когда малыш побледнел и стал сильно кашлять, родители повезли его в больницу имени Сперанского.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский захотел внести правки в соглашение с США о полезных ископаемых. Что его не устроило?

      На Украине назвали готовую принять Зеленского после побега страну

      В российском городе у ребенка остановилось сердце после ужина

      На МКАД загорелся китайский внедорожник

      Кафельников оценил победу 17-летней россиянки на турнире WTA

      Криптобиржа объявила о награде за поимку ограбивших ее хакеров

      Папа Римский перенес респираторный приступ

      В ООН сочли действия США по резолюции по Украине капитуляцией перед Россией

      В США высказались о негодовании Зеленского по поводу его роли в переговорах

      В Европе высмеяли «жесткий» ответ Украины США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше