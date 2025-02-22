В российском городе у ребенка остановилось сердце после ужина

В Санкт-Петербурге у пятилетнего ребенка произошла остановка сердца после ужина

В Санкт-Петербурга у пятилетнего ребенка произошла остановка сердца после ужина дома, спасти его не удалось. Об этом пишет 78.ru.

Согласно информации телеканала, вечером 21 февраля мальчик поужинал, после чего его состояние резко ухудшилось: у ребенка началась рвота, появились судороги, он начал задыхаться.

Родители несовершеннолетнего вызвали скорую помощь. Прибывшие через пять минут медики госпитализировали мальчика, однако спасти его не смогли. У ребенка диагностировали остановку сердца.

Ранее в Москве четырехлетний мальчик пообедал супом с курицей и едва не умер. Ребенок разговаривал во время принятия пищи и поперхнулся. Когда малыш побледнел и стал сильно кашлять, родители повезли его в больницу имени Сперанского.