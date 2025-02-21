Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:46, 21 февраля 2025Россия

Четырехлетний ребенок пообедал супом в Москве и едва не умер

Shot: В Москве четырехлетний мальчик пообедал супом с курицей и едва не умер
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Timolina / Shutterstock / Fotodom  

В Москве четырехлетний мальчик пообедал супом с курицей и едва не умер. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, ребенок разговаривал во время принятия пищи и поперхнулся. Когда малыш побледнел и стал сильно кашлять, родители повезли его в больницу имени Сперанского.

Там мальчику провели бронхоскопию и обнаружили кусок куриной кости — около 1,5 сантиметра. Он застрял в левом бронхе. Когда ребенок кашлял, косточка царапала ему слизистую — и он испытывал невыносимую боль.

Врачи сумели достать инородный предмет, что позволило избежать осложнений. Детсадовца уже выписали домой и назначили ему антибактериальную терапию.

Ранее сообщалось, что ребенок отравился после ужина пельменями из магазина «ВкусВилл».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Лучший вариант — отъезд во Францию». В окружении Трампа заявили, что Зеленскому надо срочно покинуть Украину. В чем причина?

      В Минобороны России раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

      Российские войска взяли под контроль Новоселку в ДНР

      Минобороны заявило о контроле над еще одним населенным пунктом в ДНР

      Раскрыты подробности о групповых ударах ВС России по украинским объектам

      Командующему группировки войск «Восток» присвоили звание генерал-полковника

      В российском регионе рекультивировали мусорный полигон

      Российский депутат порассуждал о покраске куполов храма Василия Блаженного в цвета радуги

      В Кремле объяснили отсутствие выгоды Украины для США

      Лидер выборов в Абхазии предложил соглашение между кандидатами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше