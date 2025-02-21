Четырехлетний ребенок пообедал супом в Москве и едва не умер

Shot: В Москве четырехлетний мальчик пообедал супом с курицей и едва не умер

В Москве четырехлетний мальчик пообедал супом с курицей и едва не умер. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, ребенок разговаривал во время принятия пищи и поперхнулся. Когда малыш побледнел и стал сильно кашлять, родители повезли его в больницу имени Сперанского.

Там мальчику провели бронхоскопию и обнаружили кусок куриной кости — около 1,5 сантиметра. Он застрял в левом бронхе. Когда ребенок кашлял, косточка царапала ему слизистую — и он испытывал невыносимую боль.

Врачи сумели достать инородный предмет, что позволило избежать осложнений. Детсадовца уже выписали домой и назначили ему антибактериальную терапию.

Ранее сообщалось, что ребенок отравился после ужина пельменями из магазина «ВкусВилл».