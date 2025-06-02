Ребенок умер во время тихого часа в детском саду

В Новгородской области 7-летний ребенок умер в детском саду во время тихого часа

В детском саду в городе Боровичи семилетний мальчик умер во время тихого часа, по данному факту проводится доследственная проверка. Об этом сообщил СУ СК России по Новгородской области в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, во время тихого часа ребенку стало плохо. Воспитатели незамедлительно вызвали скорую помощь. Прибывшие на место врачи констатировали смерть мальчика.

На месте происшествия работает следственная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Ход проверки контролируется исполняющим обязанности руководителя регионального управления Следственного комитета Андреем Константиновичем Степановым», — подчеркнули в СК.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге у пятилетнего ребенка произошла остановка сердца после ужина дома, спасти его не удалось.