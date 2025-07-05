На Украине захотели мобилизовать граждан из добровольческих групп ПВО

Власти Украины захотели мобилизовать граждан из добровольческих групп противовоздушной обороны (ПВО), так как им не предоставляют бронь. Об этом заявил замначальника украинской Госавиации Сергей Якубенко, передает военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Очевидно, мобильные огневые группы на пикапах с пулеметами уже не справляются с налетами "Гераней". Наши дроны заходят на цель на высоте, на которой их не достает стрелковка», — написал военный корреспондент. Он добавил, что, скорее всего, эти группы принудительно отправят на фронт.

Ранее военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что никакая объявленная на Украине мобилизация, в том числе насильственная, среди мужчин и женщин, а равно и программа привлечения добровольцев в возрасте 18-25 лет не обеспечит потребности Вооруженных сил Украины ресурсами. Он добавил, что в добровольном порядке программа «молодежных контрактов» на Украине заинтересовала только представителей узкой группы молодых маргиналов.