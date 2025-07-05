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14:45, 5 июля 2025Бывший СССР

На Украине захотели мобилизовать новую группу граждан

На Украине захотели мобилизовать граждан из добровольческих групп ПВО
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Власти Украины захотели мобилизовать граждан из добровольческих групп противовоздушной обороны (ПВО), так как им не предоставляют бронь. Об этом заявил замначальника украинской Госавиации Сергей Якубенко, передает военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Очевидно, мобильные огневые группы на пикапах с пулеметами уже не справляются с налетами "Гераней". Наши дроны заходят на цель на высоте, на которой их не достает стрелковка», — написал военный корреспондент. Он добавил, что, скорее всего, эти группы принудительно отправят на фронт.

Ранее военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что никакая объявленная на Украине мобилизация, в том числе насильственная, среди мужчин и женщин, а равно и программа привлечения добровольцев в возрасте 18-25 лет не обеспечит потребности Вооруженных сил Украины ресурсами. Он добавил, что в добровольном порядке программа «молодежных контрактов» на Украине заинтересовала только представителей узкой группы молодых маргиналов.

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