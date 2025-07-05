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14:50, 5 июля 2025Россия

В российском городе нашли стихийное захоронение коровьих голов

В Волгодонске нашли стихийное захоронение коровьих голов
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tigor-Inok / Shutterstock / Fotodom  

В Волгодонске Ростовской области обнаружили стихийное захоронение коровьих голов. Об этом сообщает «Блокнот Волгодонск» со ссылкой на информацию муниципального Департамента строительства и городского хозяйства.

Уточняется, что неизвестные выбросили несколько коровьих черепов рядом с контейнерной площадкой. В ведомстве напомнили, что биологические отходы являются опасными и должны быть утилизированы их владельцами.

Кроме того, в Департаменте подчеркнули, что за организацию стихийных захоронений в городе грозит штраф.

Ранее жильцы московской многоэтажки пожаловались, что подъезд завален пеленками и фекалиями животных. Они назвали подъезд «зоотуалетом».

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