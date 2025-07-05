В российском городе нашли стихийное захоронение коровьих голов

В Волгодонске нашли стихийное захоронение коровьих голов

В Волгодонске Ростовской области обнаружили стихийное захоронение коровьих голов. Об этом сообщает «Блокнот Волгодонск» со ссылкой на информацию муниципального Департамента строительства и городского хозяйства.

Уточняется, что неизвестные выбросили несколько коровьих черепов рядом с контейнерной площадкой. В ведомстве напомнили, что биологические отходы являются опасными и должны быть утилизированы их владельцами.

Кроме того, в Департаменте подчеркнули, что за организацию стихийных захоронений в городе грозит штраф.

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