Москвичи пожаловались на заваленный пеленками и фекалиями животных подъезд

В СВАО Москвы пожаловались на заваленный пеленками и фекалиями животных подъезд

Жильцы дома на северо-востоке Москвы (СВАО) пожаловались, что его подъезд завален пеленками и фекалиями животных. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва М125».

Речь идет о доме, расположенном на Рижском проезде, 1/5. «Зоотуалет», — окрестил происходящее в пятом подъезде один из жильцов. На записи, сделанной им, можно заметить, что на пространстве от лифта до входа на чердак, а также между этажами разбросаны грязные пеленки, на которые животные ходят в туалет. Фекалии можно увидеть и в углу подъезда. При этом над скоплением пеленок летают мухи.

Ранее жители района Строгино на северо-западе столицы пообещали навести порчу на соседей, которые бросают мусор на улице.