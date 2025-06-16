На северо-западе Москвы на бросающих мусор соседей пообещали навести порчу

Жители Строгино пообещали навести порчу на соседей, бросающих мусор на улице

На северо-западе Москве жильцы одного из домов пообещали навести порчу на соседей, которые бросают мусор на улице. Внимание на ситуацию в столице обратил Telegram-канал «Москва М125».

Речь идет о районе Строгино. «Наведу порчу по оставленному мусору», — гласит надпись на табличке, установленной в цветнике. «Не советуем вам так рисковать», — прокомментировал увиденное автор публикации. При этом точное местоположение двора, где было оставлено «послание», в посте указано не было.

Ранее стало известно, что жильцы одного из многоквартирных домов на улице Хабаровской в Гольяново пожаловались на соседей, которые выливают мочу из окон. В результате проблемным жителям оставили записку с просьбой перестать нарушать общественный порядок.