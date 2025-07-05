Ребенку потребовалось несколько операций после игры с домашней собакой

Собака акита-ину прокусила голову 9-летнему ребенку во время игры

Собака породы акита-ину прокусила голову девятилетнему ребенку, сообщает Baza.

По данным источника, мальчик играл с питомцем и своим резким движением испугал пса. Тот набросился на ребенка и стал его кусать. Мальчика доставили в Московский областной центр охраны материнства и детства с рваными ранами. Ему потребовалось несколько операций, также ребенку провели вакцинацию от бешенства и столбняка. Мальчик идет на поправку.

Ранее сообщалось, что россияне выстрелили из ружья в голову своей собаке на даче.