Российская экономика испугалась американских санкций

86 процентов российских компаний опасаются так или иначе попасть под действие санкций США, следует из результатов опроса Института Адизеса, которые приводит РБК.

Авторы опросили более тысячи владельцев и топ-менеджеров крупнейших компаний России. Деятельность 38 процентов из них связана с промышленностью, 17 процентов — со строительством, 16 процентов — с транспортом, 14 процентов — с финансами, 9 процентов — с IT, и 6 процентов — с медициной. При этом большая часть респондентов ведет бизнес в Центральном федеральном округе — 37 процентов, в Северо-Западном работают 22 процента, в Приволжском и Южном — по 21 проценту, в Сибирском и Уральском — по 20 процентов.

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Все опрошенные компании заявили, что ощутили влияние апрельских санкций: 95 процентов почувствовали их за счет колебаний курса рубля, остальные лишились конкурентов из-за ограничений.

14 процентов компаний не боятся попасть под санкции, 86 процентов обеспокоены такой перспективой. Самый вероятный сценарий — ограничение доступа России к западным товарам или технологиям. Также бизнес опасается колебаний валютных курсов и возможного запрета на валютные операции для госбанков.

Последние на сегодняшний день санкции США в отношении России были введены в августе. Под запрет попали поставки в Россию оружия и товаров двойного назначения. Также теперь запрещены любые кредиты от американских банков.

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