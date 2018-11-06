Подсчитан ущерб Евросоюза от антироссийских санкций

Убытки стран Евросоюза от антироссийских санкций превышают сто миллиардов евро. Такую оценку дал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью испанской газете El Pais.

Лавров заявил, что санкции ЕС были навязаны американской стороной, при этом сами США не несут убытков от ограничений. По мнению министра, нынешние отношения между Россией и странами Евросоюза нельзя назвать нормальными.

«Важно, чтобы европейские политики наконец поняли это. Мы неоднократно говорили о своей готовности снять контрмеры, но первый шаг в этом направлении должен сделать именно ЕС, который инициировал применение санкций. Мы надеемся, что это произойдет, поскольку объективно санкции не приносят пользы ни России, ни ЕС», — сказал Лавров.

Евросоюз, США и ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, связав их с присоединением к России Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

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