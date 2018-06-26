Подсчитаны потери Германии от антироссийских санкций

Ежемесячно Германия теряет 618 миллионов евро из-а антироссийских санкций. Об этом в интервью «Известиям» рассказал депутат бундестага Маркус Фронмайер.

По его словам, 40 процентов всего ущерба странами Евросоюза от санкций в отношении России приходится на Берлин. Политик считает, что ограничительные меры и ухудшение торговых отношений противоречат национальным интересам Германии.

«Ежемесячно мы теряем 618 миллионов евро из-за ограничительных мер. Ради чего? Чтобы изменить территориальный статус Крымского полуострова, чего никогда не произойдет?» — отметил Фронмайер.

Евросоюз, США и ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, связав их с присоединением к России Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

Кремль настаивает, что процедура присоединения Крыма полностью соответствовала международным нормам.

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