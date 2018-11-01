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Российские компании перестали верить в лучшее

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Банк HSBC провел исследование, в ходе которого выяснилось, что оптимизм российских компаний по поводу перспектив международной торговли оказался ниже, чем в среднем по миру, передает РБК.

Позитивные прогнозы дали 69 процентов компаний, работающих в России. Среднемировой показатель составил 78 процентов. Отмечается, что российские компании выражают пессимизм на фоне разговоров об усилении санкций.

В то же время респонденты оказались оптимистичнее в контексте своего бизнеса, нежели в оценках глобальной экономической ситуации. Так, позитивные прогнозы дали 80 процентов компаний.

Эксперты HSBC отмечают, что российский бизнес пострадал от продления санкций, но проблемы сгладил рост цен на нефть. Всего в опросе поучаствовали 8650 компаний в 34 странах.

В октябре немецкая газета Welt сообщала, что, несмотря на ужесточение западных санкций, показатели экономического развития России удивили положительной динамикой.

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