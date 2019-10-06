В Испании высказались о смене ролей России и США в мире

Россия и США поменялись ролями на международной арене, заявила бывшая глава МИД Испании Ана Паласио в своей статье для Project Syndicate.

По ее словам, Москву многие воспринимали как державу, которая наносит вред миропорядку, в особенности после воссоединения с Крымом в 2014 году и помощи Сирии. Однако сегодня российская сторона является настоящим субъектом власти, пишет бывший министр. Кроме того, победой России Паласио назвала согласие Украины принять «формулу Штайнмайера» по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Автор статьи считает, что рост влияния России связан с тем, что США в последние годы теряют лидерские позиции на международной арене. В качестве примера она привела ситуацию с атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии, в которой американские власти обвинили Иран и анонсировали санкции.

«[Президент России Владимир] Путин, наоборот, показал Россию потенциальным гарантом стабильности в регионе. Он не стал обвинять Иран и сказал, что будет работать со всеми сторонами. Это подход стратега, а не вредителя», — заявила Паласио.

В сентябре депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани предложил отменить санкции против России. Парламентарий отметил, что приветствует заявление президента страны Эммануэля Макрона, который считает, что Франции необходимо переосмыслить отношения с Россией. «Если мы продолжим курс на изоляцию России, она станет ближе к Китаю, и мы останемся на обочине. Первым шагом в улучшении отношений с Россией должна стать отмена санкций», — заявил Мариани.

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