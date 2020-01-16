Зеленский отозвал раскритикованный Россией и Западом закон о децентрализации

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект о децентрализации, который раскритиковали МИД России, самопровозглашенные республики Донбасса и страны Запада. Об этом сообщает 112.ua.

Проект закона предполагает внесение поправок в конституцию Украины. Зеленский отправил документ на доработку после встречи с руководством фракции «Слуга народа», на которой депутаты выразили мнение, что изменение основного закона требует детального обсуждения.

Законопроект о децентрализации был внесен в Верховную Раду 16 декабря. Он вводит такие административно-территориальные единицы, как община, округ, область и Автономная Республика Крым. Предусматривается создание окружных и областных советов и их исполкомов, а также института префектов, которых будет назначать и увольнять президент. Префект сможет отменить акты местного самоуправления, несоответствующие конституции.

Материалы по теме «Не для того они кровь проливали» Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Украина теряет шанс вернуть мятежные регионы

В законопроекте не упоминается особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей. МИД России раскритиковал документ как противоречащий минским соглашениям. Президент Владимир Путин отметил, что предлагаемые поправки в украинскую конституцию не были согласованы с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса вопреки минским договоренностям. Он напомнил, что Россия и другие участники «нормандского формата» — Германия и Франция — настаивают на том, что в основной закон Украины должны быть внесены положения об особом статусе Донбасса.

ФРГ и Канада также негативно оценили поправки в конституцию. Германия отметила, что законопроект не укрепляет права общин. «Качество и консенсус важнее, чем скорость», — заявило немецкое посольство на своей странице в Twitter. Диппредставительство Канады отметило, что разделяет опасения гражданского общества о том, что поправки ограничивают демократические процессы.

Законопроект о децентрализации раскритиковали и в Донецкой и Луганской народных республиках. Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова назвала его попыткой узурпации власти и отметила, что отсутствие в нем понятия отдельных районов Донецкой и Луганской областей дает Киеву возможность в любой момент лишить эти регионы особого статуса. Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего заявил, что власти Украины пытаются через «подковерные действия» заблокировать особый статус Донбасса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!