Россия оценила проект децентрализации Украины

Министерство иностранных дел России критически оценило продление закона об особом статусе Донбасса и проект поправок в Конституцию Украины, посвященный децентрализации страны. Комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

В МИД отметили, что закон об особом статусе Донбасса, «хотя и является шагом в правильном направлении», в нынешнем виде не выполняет требований минских соглашений и решений встреч в «нормандском» формате. В первую очередь по той причине, что Киев, вопреки договоренностям, не планирует согласовывать аспекты особого статуса с Луганском и Донецком.

Также в комментарии указывается на то, что многие положения закона устарели, содержат в себе неактуальные отсылки на давно прошедшие события и более не действующие украинские законы. Проект, по словам авторов заявления, противоречит «формуле Штайнмайера».

В министерстве раскритиковали и поправки к конституции: российские дипломаты подчеркнули, что фактически они ведут к реформе, не предполагающей децентрализации страны, и, напротив, усиливает роль центральной власти. В ней не предусмотрено расширения прав регионов — а в контексте Донбасса это противоречит минским соглашениям. Закреплять особый статус этого региона украинские законодатели также пока не собираются.

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16 декабря на сайте Верховной Рады был опубликован президентский законопроект о децентрализации власти на Украине. Он предусматривает внесение поправок в конституцию, которые касаются административно-территориального устройства страны. В случае принятия законопроекта представлять государство в областях, округах и украинской столице будут префекты, назначаемые президентом. При этом в тексте нет упоминаний об особом статусе Донбасса.

Формулировки, использованные в законе, были негативно восприняты в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Так, в ДНР отметили, что законопроект противоречит минским соглашениям, а также осудили тот факт, что его текст не был обсужден с представителями республик.

Схожие обвинения выдвинул глава ЛНР Леонид Пасечник, который охарактеризовал законопроект как очередную подмену смысла и сути минских соглашений. По его словам, Украина отдаляет своими действиями установление мира в Донбассе.

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