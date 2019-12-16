В ДНР выступили против предложенных Зеленским поправок в конституцию

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) выступила против поправок в конституцию Украины, которые предложил президент страны Владимир Зеленский. Соответствующее заявление сделала глава МИД ДНР Наталья Никонорова, передает «Интерфакс».

Позицию республики Никонорова объяснила тем, что в тексте поправок к основному документу не говорится о предоставлении Донбассу особого статуса. Более того, в ДНР считают, что этот законопроект противоречит минским соглашениям, а также осуждают тот факт, что его текст не был обсужден с представителями самопровозглашенных республик.

Поскольку в документе отсутствует понятие отдельных районов Донецкой и Луганской областей, у Киева появится возможность лишить регионы особого статуса в любой момент. По ее словам, тот законопроект, который предлагает президент Зеленский — это более жесткая версия закона его предшественника Петра Порошенко. Никонорова также назвала законопроект «попыткой узурпации власти».

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16 декабря на сайте Верховной Рады был опубликован президентский законопроект о децентрализации власти на Украине. Он предусматривает внесение поправок в конституцию, которые касаются административно-территориального устройства страны. В случае принятия законопроекта представлять государство в областях, округах и украинской столице будут префекты, назначаемые президентом. При этом планируется расформировать областные администрации.

Законопроект был раскритикован оппозицией — сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко заявила, что предлагаемыми изменениями в конституцию глава государства отменяет демократическую реформу децентрализации, обвинив его в строительстве «нью СССР с генсекретарем во главе».

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