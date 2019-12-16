Украина осудила Россию за непонимание «красных линий»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко осудил Россию за непонимание «красных линий» в решении конфликта в Донбассе, которые были обозначены Киевом. Об этом он сказал в интервью УНИАН.

По словам главы украинского МИД, российская сторона только сейчас пытается понять, что Киев никогда не поступится заявленными принципами. Однако если бы это понимание пришло раньше, то риторика разговоров во время «нормандского саммита» и его результаты были бы другими, считает Пристайко.

Украинские власти рассчитывали, что позиция России изменится в результате санкционного давления со стороны западных стран или после смены власти на Украине, указал министр. Тем не менее Пристайко признает, что расчет Киева на изменение риторики Москвы не оправдался и российская сторона остается на тех же позициях, что и пять лет назад.

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«Красные линии», о которых говорит Пристайко, — это ряд требований украинских националистов, касающихся позиции президента Владимира Зеленского на переговорах в «нормандском формате». Среди них — отказ от компромиссов, связанных с федерализацией Украины и изменением конституции страны, проведение выборов в Донбассе после передачи Киеву контроля над границей, признание евроантлантического вектора развития Украины, отказ от признания Крыма территорией России и так далее.

Кроме того, в преддверии саммита националисты устроили на Площади Независимости в Киеве акцию «Красные линии для Зеленского». К этому их призвали три украинские партии: «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина».

Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже, через три года после предыдущего. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и подготовку новых участков разведения войск Киева и самопровозглашенных республик Донбасса. Вопрос особого статуса территории на переговорах затронут не был.

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