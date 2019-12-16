В ЛНР раскритиковали предложенные Зеленским поправки в конституцию

Самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) раскритиковала поправки в конституцию Украины, которые предложил президент страны Владимир Зеленский. Соответствующее заявление сделал глава МИД ЛНР Владислав Дейнего, передает «Интерфакс».

По его словам, эти поправки не имеют ничего общего с выполнением минских договоренностей. «Это очередная манипуляция новых киевских властей, сработанная в лучших традициях "порошенковского" президентства», — заявил министр.

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Дейнего добавил, что в законопроекте отсутствует понятие отдельных районов Донецкой и Луганской областей. По словам министра, Киев «через такие подковерные действия пытается заблокировать особый статус» Донбасса.

Также политик заявил, что законопроект никак не приближает Украину к урегулированию конфликта. «В основе минских обязательств Украины лежит реальная децентрализация власти, в которой учитывается особый статус Донбасса, согласованный с представителями республик Донбасса. И никакие попытки подлога не пройдут!» — заявил глава Дейнего.

Ранее глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова отметила, что в тексте поправок к основному документу не говорится о предоставлении Донбассу особого статуса. Более того, в ДНР считают, что этот законопроект противоречит минским соглашениям, а также осуждают тот факт, что его текст не был обсужден с представителями самопровозглашенных республик.

16 декабря на сайте Верховной Рады был опубликован президентский законопроект о децентрализации власти на Украине. Он предусматривает внесение поправок в конституцию, которые касаются административно-территориального устройства страны. В случае принятия законопроекта представлять государство в областях, округах и украинской столице будут префекты, назначаемые президентом. При этом планируется расформировать областные администрации.

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