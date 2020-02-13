Украина настояла на прекращении «военного вторжения» России

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) настаивает на необходимости прекращения огня в Донбассе и выполнения Россией минских соглашений. Об этом заявила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер, сообщает «Интерфакс-Украина».

В частности, украинская делегация потребовала от России «прекращения военного вторжения и поддержки незаконных вооруженных формирований».

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«В политической подгруппе украинская сторона акцентировала внимание на необходимости выполнения резолюции ПАСЕ от 30 января 2020 года, которая содержит непосредственные требования в адрес Российской Федерации», — заявила Олифер.

Представители Украины в ТКГ подчеркнули, что для начала политического процесса урегулирования конфликта в Донбассе должно произойти полное прекращение огня, «вывод вооруженных формирований и военной техники» и восстановление Киевом контроля над российско-украинской границей в регионе.

30 января ПАСЕ приняла резолюцию, в которой в том числе содержатся положения с требованием к России выполнять минские соглашения. Также парламентарии потребовали от Москвы «положить конец военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украины».

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.

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