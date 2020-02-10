Украина выступила против полного разведения войск в Донбассе

Украина выступает против разведения сил и средств в Донбассе по всей линии соприкосновения, поскольку это противоречит минским соглашениям. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью «Радио Свобода».

По его словам, украинское военное командование изучило этот вопрос на заседаниях Совета национальной безопасности и обороны Украины, а также в других силовых ведомствах.

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«Минские соглашения говорят, что иностранные военные формирования должны покинуть Украину, а незаконные военные формирования должны разоружиться и расформироваться. Конечно, если старые соглашения заменяются новыми, то новые имеют больше приоритета, а новые могли бы говорить о разведении», — пояснил Загороднюк.

Он отметил, что в настоящее время разведение войск в регионе не изменит ситуацию с безопасностью. Министр объяснил это наличием политической воли к эскалации конфликта у самопровозглашенных республик Донбасса. «Два километра особой разницы не сделают. Это не проблема для снайперов, для диверсионно-разведывательных групп», — добавил украинский министр.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки». По его словам, на этом настояли США.

9 декабря 2019-го в Париже на состоявшемся впервые за три года саммите «нормандской четверки» стороны обратили внимание на важность отвода сил и средств в трех новых пунктах к концу марта 2020 года. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и разведение войск Вооруженных сил Украины и самопровозглашенных республик Донбасса.

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