Киев отказался от разведения сил в Донбассе из-за США

Киев на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил в Донбассе из-за США. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Российской газете».

По его словам, Украина отказалась от разведения сил вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе из-за того, что на этом настояли Соединенные Штаты. «Я не открою большого секрета, но нам известно, что такую позицию украинская делегация на нормандском саммите в Париже заняла по настоянию Вашингтона», — сказал российский министр. Он добавил, что американской стороне не хочется выполнения Минских договоренностей.

США не хотят, чтобы линия соприкосновения стала безопасной с обеих сторон, отметил Лавров. По его словам, этот конфликт соответствует интересам Вашингтона с точки зрения геополитических видов на постсоветское пространство.

В декабре 2019-го Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».

9 декабря в Париже на состоявшемся впервые за три года саммите «нормандской четверки» стороны обратили внимание на важность отвода сил и средств в трех новых пунктах к концу марта 2020 года. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и разведение войск Вооруженных сил Украины и самопровозглашенных республик Донбасса.

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