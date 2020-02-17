Лавров рассказал об усугублении проблем Украины из-за НАТО

НАТО не помогает Украине решить ее проблемы, а только усугубляет их, подрывая усилия по выполнению минских соглашений. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам участия в Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

Глава ведомства подчеркнул, что Североатлантический альянс не имеет никакого отношения к Украине, однако усугубляет уже имеющиеся сложности, когда призывает Киев стать частью НАТО. При этом Россия ведет диалог с теми странами Запада, которые занимаются мирным урегулированием ситуации в Донбассе — Францией и Германией (участниками «нормандской четверки»).

«Когда натовские коллеги, генеральный секретарь [НАТО Йенс] Столтенберг заявляют, что они готовы к диалогу с Россией, они лукавят. [Этот диалог] они понимают как выдвижение в наш адрес претензий, прежде всего по Украине», — добавил Лавров.

Ранее в рамках конференции по безопасности в Мюнхене Столтенберг рассказал о необходимости диалога между Россией и НАТО. Сергей Лавров также положительно оценил то, что альянс по-прежнему сохраняет взаимодействие с Москвой.

Формат «нормандской четверки» включает в себя Россию, Германию, Францию и Украину. Группа занимается урегулированием украинского конфликта. Последняя встреча состоялась 9 декабря 2019 года в Париже, через три года после предыдущей. По ее итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и подготовку новых участков разведения войск Киева и самопровозглашенных республик Донбасса.

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