На Украине раскрыли план по перехвату Крыма у России

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба раскрыл план для возвращения Крыма под контроль Украины. Его детали он сообщил в эфире радиостанции «Новое время», передает РИА Новости.

Кулеба рассказал, что план по возвращению контроля над полуостровом состоит из 12 шагов. Согласно последнему из них, Крым «выскользнет из ослабевших рук России». О том, как ослабить соседнее государство, а также подготовке Украины к этому моменту говорится в предыдущих 11 пунктах, добавил политик.

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Украинский вице-премьер также напомнил, что на прошедшей в феврале Мюнхенской конференции по безопасности представили стратегию из 12 шагов по урегулированию ситуации в Донбассе. Он выразил надежду, что в следующий раз появится аналогичный план по Крыму.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил 26 февраля Днем сопротивления оккупации Крыма. По его словам, это было сделано в память о митинге в Симферополе 2014 года, организованном Меджлисом крымско-татарского народа (запрещенная в России организация).

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.

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