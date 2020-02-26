Зеленский установил на Украине День сопротивления оккупации Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский установил 26 февраля Днем сопротивления оккупации Крыма. Об этом он заявил на форуме «Age of Crimea 2020» в Киеве, передает «Украинская правда».

По словам Зеленского, ровно шесть лет назад в Симферополе состоялся самый большой митинг за целостность и единство Украины. «Отмечая мужество и героизм участников», он решил подписать указ о Дне сопротивления оккупации Автономной республики Крым и города Севастополь.

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Ранее Зеленский заявил, что Крым не станет «ценой мира на Донбассе».

26 февраля 2014 года в Симферополе состоялся митинг, организованный Меджлисом крымско-татарского народа (запрещенная в России организация). Он собрал несколько тысяч участников, выступавших за нахождение Крыма в составе Украины. Рядом проходила акция пророссийских активистов. Между сторонами начались столкновения, в результате которых пострадали десятки человек, двое погибли.

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