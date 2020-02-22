Россия сочла иск Киева в Гааге попыткой вернуть Крым

В МИД России заявили, что проанализируют решение Арбитражного суда в Гааге. В министерстве подчеркнули, что арбитраж «учел ключевой российский аргумент», который предполагает, что цель иска — доказать «несуществующий суверенитет Украины над Крымом». Об этом передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

21 февраля МИД Украины сообщал, что международный арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины против России. Гаагский суд постановил, что позиция России в деле о претензиях Киева о нарушениях в Керченском проливе против Москвы не имеет достаточной юрисдикции. Трибунал ее отклонил.

Арбитраж также отметил, что на слушании рассмотрят существенные аспекты претензий Украины: украинская сторона обвиняет Москву в нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Керченском проливе и Азовском море. Согласно постановлению, Россию подвергнут судебному разбирательству в связи с незаконным строительством Керченского моста и препятствованием международному судоходству в Керченском проливе.

В заявлении МИД отмечается, что трибунал не уполномочен рассматривать вопросы, связанные с правами Киева как прибрежного государства в водах вблизи Крыма и суверенитетом Крыма.

В декабре 2019-го в МИД Украины выразили протест в связи с открытием движения по железнодорожной части моста через Керченский пролив. В ведомстве заявили, что считают строительство моста без согласия Киева «грубым нарушением норм международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву».

В сентябре 2016 года Киев дал старт арбитражному производству и обвинил Россию в нарушении Конвенции ООН по морскому праву. Украинская сторона выдвинула требования признать ее права как прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе и обязать Москву выплатить компенсацию.

Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали это решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования. Москва настаивает, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!