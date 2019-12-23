Украина отреагировала на открытие Путиным движения по Крымскому мосту

Постоянное представительство президента Украины в Крыму отреагировало на открытие российским лидером Владимиром Путиным движения по железнодорожной части Крымского моста. Об этом сообщает «РБК-Украина».
В представительстве заявили, что запуск железнодорожного сообщения между Россией и Крымом является противоправным. Там отметили, что любой въезд на территорию «временно оккупированного» Крыма должен быть согласован с украинской стороной и происходить через контрольные пункты въезда-выезда на административной границе.
«Представительство также осуждает очередной несогласованный с Украиной визит 23 декабря 2019 президента Российской Федерации Владимира Путина на временно оккупированную территорию Украины — в Автономную Республику Крым и Севастополь», — говорится в сообщении.
В представительстве при этом добавили, что считают такие действия «грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, пренебрежением Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права».
Ранее 23 декабря на видео попал поезд, приготовленный для торжественного открытия Крымского моста, в котором поучаствовал Путин. Проехав по железной дороге, президент России отметил, что поезд идет значительно мягче, чем автомобиль.
Строительство моста началось в феврале 2016 года, а в мае 2018-го было открыто автомобильное движение. Длина моста через Керченский пролив составляет 19 километров, он стал самым протяженным в России.
Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.