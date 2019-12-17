Украина отменит особый статус Севастополя

Украинские власти отменят особый статус Севастополя, закрепленный за городом в конституции республики. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко, пишет «Страна.ua».

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По его словам, Киев не видит необходимости в особом правовом режиме. «В условиях оккупации части территории Украины следует быть осмотрительным. Какие-либо решения должны быть объяснены. Переговорив с председателем профильного комитета Андреем Клочко, мы договорились при подготовке законопроекта ко второму чтению внести поправку в переходные положения, которая определит, что изменение статуса города Севастополя состоится после его деоккупации», — заявил Яременко.

Он считает, что для особого статуса Севастополя нет другой причины, кроме той, что это «"город русской славы" (...), а именно — главная база Черноморского флота РФ». Однако, по мнению Яременко, этот аргумент утратил любое значение для Украины после выхода России из договоров о базировании Черноморского флота в Крыму.

При этом аргументы, касающиеся экономики или администрирования и управления городом, депутат от президентской партии «Слуга народа» назвал «крайне неубедительными». Именно поэтому, по словам Яременко, соответствующий законопроект о статусе Севастополя должен быть рассмотрен Радой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность пожать сто раз руку президенту России Владимиру Путину за возвращение Крыма. Глава украинского государства подчеркнул, что готов на такие вещи «только ради результата», поскольку Крым «обязательно когда-то вернут».

Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты голосования. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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