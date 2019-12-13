Зеленский выразил готовность пожать Путину руку сто раз за возвращение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность пожать не один раз руку президенту России Владимиру Путину в случае возвращения «оккупированного Донбасса», и сто раз — за возвращение Крыма. Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1», передает «Интерфакс-Украина».

Он подчеркнул, что готов на такие вещи «только ради результата», поскольку Крым «обязательно когда-то вернут». Отвечая на вопрос о том, пожал ли он руку Путину на «нормандском саммите», Зеленский сказал: «Да. Да. А как можно по-другому встречаться на высшем уровне? Как можно без этого начать диалог? Как можно о чем-то договариваться, а самое главное не просто на словах, а решать вопросы?».

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При этом украинский президент отметил, что во время подготовки к телефонным разговорам с Путиным о возвращении Украине военных моряков, его тоже спрашивали, будет ли он здороваться с российским лидером. «А как по-другому? Я должен просто позвонить и сказать: "Эй, возвращай моряков"? То есть если мы хотим, а мы действительно очень этого хотим, прекратить войну, мы должны разговаривать», — заявил Зеленский.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.

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