Киев прокомментировал резолюцию ООН по Крыму

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что принятая Генеральной ассамблеей ООН резолюция по Крыму является дополнительным прогрессом к результатам «нормандского саммита». Об этом сообщает «РБК-Украина».

Он поблагодарил все стороны, поддержавшие документ во время голосования. По словам Пристайко, принятием обновленной и усовершенствованной резолюции о «милитаризации» Крыма Киев еще раз подчеркнул, что полуостров является украинской территорией.

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Ранее в МИД России прокомментировали ситуацию с принятием Генассамблеей ООН проекта резолюции, который был подготовлен украинской делегацией. Там заявили, что документ содержит неприемлемые обвинения в адрес России и построен на искажении информации.

9 декабря Генассамблея ООН утвердила резолюцию «О милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей». В постоянном представительстве Украины при ООН уточнили, что за документ проголосовали 63 страны, 19 выступили против. Резолюция содержит требование к России «вывести войска из Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины». Также документ осуждает проведение военных учений в Крыму и «неправомерное использование ядерной инфраструктуры» на полуострове.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти отрицают все обвинения.

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