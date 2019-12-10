В России оценили принятую Генассамблеей ООН резолюцию о «милитаризации» Крыма

Принятый Генассамблеей ООН проект резолюции «О милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей», который был подготовлен украинской делегацией, содержит неприемлемые обвинения в адрес России и построен на искажении информации. Об сообщили в МИД России, пишет ТАСС.

В сообщении министерства говорится, что проект резолюции, в частности, построен на домыслах и спекуляциях. В ведомстве также обратили внимание на тот факт, что число сторонников инициативы по сравнению с прошлым годом снизилось (66 против 68) и возросло число делегаций, который воздержались или отклонились от участия (111 против 108).

По мнению российских дипломатов, это свидетельствует о неприятии большинством членов международного сообщества искаженной трактовки положения дел вокруг Крыма.

Накануне, 9 декабря, генеральная Ассамблея ООН утвердила резолюцию «о милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей». В постоянном представительстве Украины при ООН уточнили, что за документ проголосовали 63 страны, 19 выступили против. Резолюция содержит требование к России «вывести войска из Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины». Также документ осуждает проведение военных учений в Крыму и «неправомерное использование ядерной инфраструктуры» на полуострове.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти отрицают все обвинения.

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