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ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму

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Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

Автором проекта выступил депутат от Украины Артур Герасимов. Резолюцию поддержали 54 члена комитета, против высказались шесть человек, столько же воздержались. «Резолюция ОБСЕ о российской милитаризации временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя, Украины, Черного и Азовского морей, несмотря на яростное сопротивление и шум со стороны россиян, одобрена», — написал Чубаров.

Документом также осуждаются действия России в рамках операции по задержанию украинских моряков в Керченском проливе, пишет ТАСС.

Ранее делегация из России отказалась участвовать в обсуждении подготовленного Украиной проекта резолюции ПА ОБСЕ по Крыму. «Мы выступили, заявили о том, что документ абсолютно необъективен, тенденциозен, носит ярко выраженный антироссийский характер, в связи с чем правке он не подлежит, и мы отказались от участия в обсуждении поправок к этому документу», — заявил глава российской делегации, депутат Госдумы Николай Ковалев.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее число жителей высказалось в поддержку этого решения. Украина и страны Запада считают полуостров аннексированной территорией, Москва указывает на то, что переход Крыма под ее юрисдикцию соответствовал нормам международного права.

В России находятся под следствием 24 украинских военнослужащих (22 моряка и два сотрудника Службы безопасности Украины), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате попытки незаконного пересечения российской границы в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Киев считает их военнопленными и требует вернуть на Украину. Аналогичный вердикт в мае текущего года вынес Международный трибунал ООН по морскому праву. Москва полагает, что данный вопрос не входит в юрисдикцию этой инстанции, и настаивает, что судьбу моряков должны решить следствие и суд в России.

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