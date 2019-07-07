В Крыму ответили на антироссийскую резолюцию ОБСЕ

Решение комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ поддержать резолюцию, призывающую «деоккупировать» Крым, только способствует расширению пропасти между Россией и подобными международными институтами. Такое мнение в воскресенье, 7 июля, высказал RT депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

По его словам, больше подобные резолюции ни на что не влияют. «Какие бы резолюции ни принимались, Крым есть и будет частью Российской Федерации», — подчеркнул Ганжара.

Он также отметил, что в последнее время все больше политиков в Европе открыто говорят о Крыме как о российской территории. «При этом различные официальные институты продолжают стоять на своём, отрицая факт принадлежности полуострова к России», — добавил депутат.

6 июля стало известно, что в ОБСЕ поддержали проект антироссийской резолюции, подготовленный Украиной. В нем, в частности, осуждаются действия России в Крыму, а также факт задержания украинских моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее число жителей высказалось в поддержку этого решения. Украина и страны Запада считают полуостров аннексированной территорией, Москва указывает на то, что переход Крыма под ее юрисдикцию соответствовал нормам международного права.

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