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Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию и отказалась платить за нее

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Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла внесенный Украиной проект резолюции по Крыму. Об этом сообщает ТАСС.

За документ, осуждающий якобы «зафиксированные на полуострове нарушения прав человека и незаконное установление Россией законов, юрисдикции и управления» проголосовали 67 делегаций, 27 выступили против, 70 стран воздержались. Несмотря на принятие документа, экономический комитет Генассамблеи отказался выделять деньги на реализацию данного решения.

В 2017 году с подачи Киева Генассамблея приняла аналогичную резолюцию. Тогда за документ проголосовали на пять стран больше.

18 декабря Генассабмлея ООН приняла резолюцию Украины о российской милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного и Азовского морей. Организация выразила «серьезную озабоченность в связи с постепенной милитаризацией Крыма Российской Федерацией как оккупирующей державой».

Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты голосования. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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