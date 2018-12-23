В России ответили на принятую украинскую резолюцию по Крыму

Принятая Генеральной Ассамблеей ООН украинская резолюция, в которой говорится о якобы имеющихся нарушениях прав человека в Крыму, не будет иметь ни правовых, ни политических последствий. Такое мнение в воскресенье, 23 декабря, высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, его слова приводит ТАСС.

«Правовых последствий нет, политические все, какие могли быть, уже случились. А на жизнь в Крыму это повлияет не больше, чем резолюция о Луне», — заявил Косачев.

Он также отметил, что сокращение числа поддерживающих украинскую резолюцию стран по сравнению с прошлым годом демонстрирует «тенденцию на отрезвление». Сенатор добавил, что предлагаемые Украиной антироссийские акты по Крыму «приобретают все более ритуальный и дистанционный — то есть оторванный от оценок настоящей жизни на полуострове —характер», поэтому их не стоит воспринимать слишком серьезно.

Ранее в воскресенье стало известно, что Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла внесенный Украиной проект резолюции по Крыму. За документ проголосовали 67 делегаций, 27 выступили против, 70 стран воздержались. При этом экономический комитет Генассамблеи отказался выделять деньги на реализацию данного решения.

Год назад за аналогичную резолюцию проголосовали на пять стран больше.

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