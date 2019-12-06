Украина заподозрила Россию в размещении ядерного оружия в Крыму

Россия «активно милитаризует» территорию Крыма, превратив полуостров в «мощную военную базу». Об этом говорится в заявлении МИД Украины, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

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Согласно заявлению, у Киева есть основания подозревать, что Москва разместила на территории Крыма ядерное оружие. В сообщении говорится, что, учитывая стратегическое расположение полуострова, это «ставит под угрозу режим Договора о нераспространении ядерного оружия и глобальную систему безопасности в целом». Официальный Киев призвал международное сообщество к «адекватной реакции» на действия российской стороны.

Кроме того, в МИД Украины заявили, что киевские власти продолжают считать Будапештский меморандум политико-правовой основой обеспечения своей безопасности со стороны США, Великобритании, Франции и Китая и требуют от России соблюдать свои обязательства по данному документу. Украина в полном объеме выполнила свои обязательства в рамках меморандума, проведя сложные мероприятия по ядерному разоружению, в то время как Россия грубо нарушила свои обязательства, полагают в Киеве.

При этом в заявлении отмечается, что Украина ценит действия США, Франции и Великобритании за неизменную поддержку целостности и суверенитета, а также за практические мероприятия в усилении ее обороны и введение санкций против России.

В 1994 году Киев, Москва, Лондон и Вашингтон подписали Будапештский меморандум, согласно которому украинская сторона отказалась от размещенного на ее территории советского ядерного оружия. Командование ядерными силами на территории бывших советских республик осуществляли Объединенные вооруженные силы СНГ.

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