Кремль оценил условие Зеленского для сотни рукопожатий с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил о готовности сто раз пожать руку российскому коллеге, если Украине вернут Крым. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 13 декабря.

«Лучше Путину жать руку, не поднимая вопрос о Крыме», — заметил Песков, оценивая заявление украинского президента.

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Ранее Зеленский в эфире украинского телеканала заявил, что готов десять раз пожать руку президенту РФ Владимиру Путину, если Украине вернут Донбасс, и 100 раз – если Крым.

Комментируя реплику Зеленского про Донбасс, официальный представитель Кремля указал на необходимость соблюдения Киевом Минских соглашений, а также напомнил, что российская сторона не является стороной конфликта.

«Тогда можно будет всем друг другу пожать руки и поздравить», — добавил Песков.

9 декабря в Париже прошел первый за три года саммит в «нормандском формате», по итогам которого было принято коммюнике. В частности, документом подтверждается приверженность сторон Минским соглашениям.

В рамках саммита состоялась также первая встреча лидеров России и Украины.

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