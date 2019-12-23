Президент России Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста. Трансляцию мероприятия ведет «Комсомольская правда» на своем YouTube-канале.

Глава государства отправился из Керчи в Тамань на рельсовом автобусе. В поездке российского лидера сопровождают рабочие-мостовики, с которыми он проведет краткую беседу, уточняет ТАСС.

Ранее сообщалось, что строительство моста через Керченский пролив между полуостровом Крым и Краснодарским краем, которое длилось четыре года, показали в двухминутном видео. На кадрах 147-секундной записи полностью запечатлен процесс возведения сооружения.

Первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, из Москвы в Симферополь — 24 декабря. Билеты на них стали доступны к покупке 8 ноября, а в конце месяца сообщалось, что почти все они уже проданы. Длина моста через Керченский пролив, который соединил полуостров с Краснодарским краем, составляет 19 километров, он стал самым протяженным в России. Мост построен за счет федерального бюджета, его общая стоимость составила почти 228 миллиардов рублей. Автомобильную часть моста открыли 15 мая 2018 года, движение легковых машин и автобусов запустили на следующий день.

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