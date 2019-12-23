Четыре года строительства Крымского моста показали на видео

Крымский Мост / YouTube

Строительство моста через Керченский пролив между полуостровом Крым и Краснодарским краем, которое длилось четыре года, показали в двухминутном видео. Ролик был опубликован на YouTube-канале инфоцентра «Крымский мост».

На кадрах 147-секундной записи полностью запечатлен процесс возведения сооружения. Также в ролике сообщается, что в ходе работ было задействовано семь тысяч свай от 23 до 108 метров, 8,6 миллиона тонн материалов, 595 опор и 160 тысяч тонн пролетов. Также известно, что над проектом трудились 15 тысяч рабочих и инженеров.

Торжественная церемония открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту состоится 23 декабря. Ожидается, что ее посетит президент России Владимир Путин. Первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится также 23 декабря, из Москвы в Симферополь — 24 декабря. Билеты на них стали доступны к покупке 8 ноября, а в конце месяца сообщалось, что почти все они уже проданы.

Длина моста через Керченский пролив составляет 19 километров, он стал самым протяженным в России. Мост построен за счет федерального бюджета, его общая стоимость составила почти 228 миллиардов рублей. Автомобильную часть моста открыли 15 мая 2018 года, движение легковых машин и автобусов запустили на следующий день.

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